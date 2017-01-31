Жителей Иркутска осудят за инсценировку ДТП ради получения страховки в 400 тысяч рублей

60-летний отец и его 32-летний сын предстанут перед судом за попытку инсценировки ДПТ для того, чтобы получить страховую выплату в размере 400 тысяч рублей в Иркутске. По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей «Мошенничество в сфере страхования». Злоумышленникам может грозить до 5 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Установлено, что пьяный 32-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan Almera, который принадлежал его матери, врезался в дорожное ограждение. В результате седан получил серьезные повреждения. Злоумышленник не стал оформлять ДТП, поскольку страховое возмещение не выплачивается, если водитель в момент аварии находится в состоянии алкогольного опьянения.

«По версии следствия, сын вступил в сговор со своим 60-летним отцом, который был вписан в страховой полис. Спустя несколько суток после совершения ДТП они инсценировали дорожную аварию и оформили ее как подлинную. После чего предполагаемые мошенники обратились в одну из страховых компаний за получением выплаты по КАСКО на сумму около 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В настоящее время все необходимые следственные действия выполнены в полном объеме и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения и принятия законного решения.