В Иркутской области будут судить банду интернет-мошенников
В Иркутской области предъявили обвинение пяти мошенникам, которые обманывали людей в Интернете.
В Иркутской области предъявили обвинение пяти мошенникам, которые обманывали людей в Интернете.
Как 31 января 2017 года сообщила
В ходе следствия установлено, что участники группы, в том числе три женщины, c 2013 года создавали фиктивные страницы в сети Интернет, где за вознаграждение предлагали содействие в быстром оформлении кредитов. После перевода потерпевшими денежных средств за якобы оформление пакета документов переписка прекращалась, а
Помимо мошеннических действий, членам организованной группы вменяется совершение преступлений, предусмотренных статьей 272 Уголовного кодекса РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и статьей 183 Уголовного кодекса РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Всего организованную группу обвиняют в совершении 72-х противоправных деяний.
В настоящий момент материалы уголовных дел, расследованием которых занимались сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области, утверждены прокуратурой и направлены в Усольский районный суд для рассмотрения по существу.