В Иркутской области будут судить банду интернет-мошенников

Как 31 января 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону, аферисты были задержаны 12 января 2016 года в Усолье-Сибирском. Тогда одновременно в разных районах города прошли обыски в квартирах, гаражных боксах, автомобилях предполагаемых мошенников. Сыщики обнаружили более миллиона рублей, предположительно добытые преступным путем. Деньги были спрятаны в автомобильных покрышках в гараже одного из фигурантов. В числе других доказательств преступлений стали десятки сотовых телефонов, сим-карты, банковские карты, системные блоки и планшетные компьютеры, которые, по данным следствия, использовались для совершения хищений денег.

В ходе следствия установлено, что участники группы, в том числе три женщины, c 2013 года создавали фиктивные страницы в сети Интернет, где за вознаграждение предлагали содействие в быстром оформлении кредитов. После перевода потерпевшими денежных средств за якобы оформление пакета документов переписка прекращалась, а интернет-страница блокировалась.

Помимо мошеннических действий, членам организованной группы вменяется совершение преступлений, предусмотренных статьей 272 Уголовного кодекса РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и статьей 183 Уголовного кодекса РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». Всего организованную группу обвиняют в совершении 72-х противоправных деяний.

В настоящий момент материалы уголовных дел, расследованием которых занимались сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области, утверждены прокуратурой и направлены в Усольский районный суд для рассмотрения по существу.