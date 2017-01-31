Фура сгорела на Ленинск-Кузнецкой трассе
Грузовик MAN загорелся ночью на
Грузовик MAN загорелся ночью на
31 января в 2.50 ночи на 30-м километре трассе Р384, рядом с селом Плотниково в Новосибирском районе области, сгорел автомобиль «МАН». Очевидцы сообщают, что пожарные и ДПС приехали достаточно оперативно, но огонь распространялся слишком быстро. На АСТ-54 появилось видео, на котором запечатлено, как фура пылает открытым пламенем на ночной трассе.
— Тягач сгорел, прицеп успели отстегнуть, так что груз не пострадал, — прокомментировали в областном ГИБДД.
В качестве возможных причин происшедшего в МЧС называют короткое замыкание электропроводки в моторе. От огня больше всего пострадала кабина, дверь и моторный отсек автомобиля.
— На тушении пожара работали две автоцистерны и 6 человек личного состава, — сообщили в
Необычный пожар потушили в Новосибирске 29 января. Загорелся трюм корабля, пришвартованного к берегу. Сам корабль был переоборудован в сауну с верандой и площадкой для отдыха. Для организации тушения пожарные протянули с берега от автоцистерн магистральную линию из пожарных рукавов протяженностью около 120 метров и подали на тушение два ствола.