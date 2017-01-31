Фура сгорела на Ленинск-Кузнецкой трассе

31 января в 2.50 ночи на 30-м километре трассе Р384, рядом с селом Плотниково в Новосибирском районе области, сгорел автомобиль «МАН». Очевидцы сообщают, что пожарные и ДПС приехали достаточно оперативно, но огонь распространялся слишком быстро. На АСТ-54 появилось видео, на котором запечатлено, как фура пылает открытым пламенем на ночной трассе.

— Тягач сгорел, прицеп успели отстегнуть, так что груз не пострадал, — прокомментировали в областном ГИБДД.

В качестве возможных причин происшедшего в МЧС называют короткое замыкание электропроводки в моторе. От огня больше всего пострадала кабина, дверь и моторный отсек автомобиля.