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07:48 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске чаще всего угоняют автомобили ВАЗ и Toyota

Всего в прошлом году произошло 542 угона транспорта.

Автомобили марок ВАЗ и Toyota чаще всего угоняют в Омске. Об этом рассказали в региональной пресс-службе УМВД.

Кражи автомобилей в большинстве случаев происходили в Советском, Центральном и Кировском округах. Чаще всего злоумышленники угоняли либо автомобили марки Toyota, либо «Жигули» и «Лады». При этом автомобили, которые отличаются от других, например, имеют аэрографию или необычный цвет, угоняют реже.

Похищенные машины обычно находятся на территории региона или в иных областях страны с другими номерами.

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