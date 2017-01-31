В Омске чаще всего угоняют автомобили ВАЗ и Toyota

Автомобили марок ВАЗ и Toyota чаще всего угоняют в Омске. Об этом рассказали в региональной пресс-службе УМВД.

Кражи автомобилей в большинстве случаев происходили в Советском, Центральном и Кировском округах. Чаще всего злоумышленники угоняли либо автомобили марки Toyota, либо «Жигули» и «Лады». При этом автомобили, которые отличаются от других, например, имеют аэрографию или необычный цвет, угоняют реже.

Похищенные машины обычно находятся на территории региона или в иных областях страны с другими номерами.