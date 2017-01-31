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08:36 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Проводница заставляла пассажиров поезда в Новосибирск выпрыгивать на ходу

Женщина не предупредила пассажиров о прибытии поезда на станцию, два человека получили травмы, рассказали в СК.

Источник: Вести - Новосибирск

Проводница заставляла пассажиров поезда в Новосибирск выпрыгивать на ходу, об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления СК на транспорте.

По данным ведомства, 12 сентября 2016 года проводница поезда «ст. Бийск — ст. Новосибирск — ст. Бийск» на станции Алтайской не предупредила пассажиров о прибытии поезда и настояла, что все, кому надо выйти, должны высаживаться на ходу.

«В результате допущенных проводником нарушений 2 пассажирки, выпрыгнув из движущегося состава с багажом в руках, получили телесные повреждения в виде ушибов и ссадин», — рассказали в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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