Установлены причины аварии, затопившей ул. Лазурную

По информации районного отдела ГО и ЧС, авария произошла в четвертом часу дня 30 января. Ливневка, которую искали специалисты Горводоканала, находилась там, где понижается дорога. В условиях мороза и повышенной влажности отыскать ливневку непросто. Тракторы буквально плавали по проезжей части.

— Произошла авария на водоводе холодного водоснабжения диаметром 160 миллиметров. В домах вода не отключена, жизнеобеспечение не нарушено, — говорит начальник отдела ГО и ЧС по Октябрьскому району Виталий Коваль.

Пока участок проезжей части превратился в водоем, с двух сухих сторон образовались внушительные заторы. На помощь пришла тяжелая техника. 15 минут работы многотонным ковшом — и объезд готов. По словам местных жителей, потоп — явление традиционное. Причина в углублении в дороге и забитой ливневке.