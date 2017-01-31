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08:25 (мск), источник: VN.RU

Установлены причины аварии, затопившей ул. Лазурную

Жители МЖК «Восточный» 30 января искали объездные пути, чтобы попасть домой. Основную магистраль — улицу Лазурная — затопило холодной водой, уровень доходил до полуметра. Фонтан забил из-под земли при том, что колодец ливневой канализации оказался забит.

Источник: VN.RU

По информации районного отдела ГО и ЧС, авария произошла в четвертом часу дня 30 января. Ливневка, которую искали специалисты Горводоканала, находилась там, где понижается дорога. В условиях мороза и повышенной влажности отыскать ливневку непросто. Тракторы буквально плавали по проезжей части.

— Произошла авария на водоводе холодного водоснабжения диаметром 160 миллиметров. В домах вода не отключена, жизнеобеспечение не нарушено, — говорит начальник отдела ГО и ЧС по Октябрьскому району Виталий Коваль.

Пока участок проезжей части превратился в водоем, с двух сухих сторон образовались внушительные заторы. На помощь пришла тяжелая техника. 15 минут работы многотонным ковшом — и объезд готов. По словам местных жителей, потоп — явление традиционное. Причина в углублении в дороге и забитой ливневке.

— Это постоянная проблема, особенно летом. Ливень прошел — и машины плавают. Два месяца назад была подобная авария, — рассказывают местные жители.

Как выяснилось, без воды остался, не жилой дом, но социальный объект — плавательный бассейн «Лазурный» закрыли. Без тренировок остались как профессиональные спортсмены, так и школьники.

— В три часа отключили холодную воду, и у нас закончились тренировки, — рассказала заведующая бассейном «Лазурный» Любовь Маркова.

На устранение аварии специалисты отвели максимум сутки. А это значит, и 31 января тренировки и уроки физкультуры в «Лазурном» могут не состояться.

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