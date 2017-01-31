В Кыштыме из-за браконьеров массово гибнет рыба

В Кыштыме рыбоводы терпят миллионные убытки — в озере Большие Ирдяги наблюдается массовая гибель карпа, пеляди, карася, сиги и щуки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам гендиректора Кыштымского рыбозхозяйства Александра Новикова, виной всему браконьеры — добытчики мотыля.

«Они проделывают полыньи больших размеров, из-за чего мы не можем заехать на лед на спецтехнике, чтобы отловить лишнюю рыбу и мелкого частика. В результате их действий обитателям озер не хватает кислорода. В Больших Ирдягах погибло ценных пород рыб на десятки миллионов рублей», — цитирует гендиректора местная газета «Кыштымский рабочий».