В Кыштыме из-за браконьеров массово гибнет рыба
Виновники миллионных убытков — нелегальные добытчики мотыля в озере Большие Ирдяги.
Виновники миллионных убытков — нелегальные добытчики мотыля в озере Большие Ирдяги.
В Кыштыме рыбоводы терпят миллионные убытки — в озере Большие Ирдяги наблюдается массовая гибель карпа, пеляди, карася, сиги и щуки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По словам гендиректора Кыштымского рыбозхозяйства Александра Новикова, виной всему браконьеры — добытчики мотыля.
«Они проделывают полыньи больших размеров,
Тревожная ситуация сложилась и на озере Касарги. Здесь