С начала года на пермских дорогах погибли 47 человек

За первые тридцать дней нового года на дорогах Прикамья произошло 212 ДТП, в которых погибли 47 человек, еще 284 получили травмы различной степени тяжести. Основными причинами смертельных аварий стали: выезд на встречку и несоблюдение скоростного режима в конкретных условиях.

В госавтоинспекции отмечают, что более чем в 70,0% автоаварий с погибшими людьми, сопутствующей причиной ДТП стали недостатки в содержании улично-дорожной сети, т.е. неудовлетворительное зимнее содержание дорог и состояние обочин.

Наиболее аварийными признаны автодороги: Кукуштан — Чайковский, Полазна — Чусовой, Кунгур — Соликамск, Нытва — Кудымкар, Пермь — Березники, подъезд к городу Пермь от автодороги М7 Волга.

Как пояснил начальник краевой ГИБДД Олег Чуркин, причинами аварийности в январе являются низкая дисциплина водителей, пренебрегающих соблюдением ПДД. Водители, стремясь быстрее добраться до пункта назначения, превышают установленный скоростной режим, выезжают на полосу встречного движения для осуществления обгона. Все это нередко приводят к потере контроля над управлением автомобилем и возникновению трагических ДТП.

«Только оптимально выбранный скоростной режим, соответствующий погодным и дорожным условиям, максимальное избежание таких маневров, как опережение транспортного средства, связанное с выездом на полосу встречного движения, отсутствие резких перестроений, обеспечивают безопасное движение транспортных средств», — напоминают в ГИБДД.