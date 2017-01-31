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07:56 (мск), источник: Губерния онлайн

В одном из заказников Хабаровского края внедорожник провалился под лед озера

В Ольджиканском заказнике внедорожник провалился под лед озера Чукчагирское и замерз.

Машину обнаружили госинспекторы заповедника «Комсомольский». Материалы дела передали в полицию района имени Полины Осипенко. Следователи выяснят, кому принадлежит внедорожник.

Также специалисты отмечают, что автомобиль пробыл в озере достаточно долго, чтобы отравить часть воды машинным маслом, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Заповедное Приамурье».

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