В порту Восточном самосвал снес несколько припаркованных автомобилей

Сначала он бьет белую легковушку, которую отбрасывает на красную, а затем влетает во внедорожник, который в свою очередь откидывает на еще один автомобиль.

Причина, по которой рулевой самосвала совершил ДТП, неизвестна. Возможно, что у большегруза отказали тормоза.