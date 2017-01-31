В порту Восточном самосвал снес несколько припаркованных автомобилей
Авария с участием самосвала произошла на пункте пропуска в порту Восточном. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Newsbox24.tv, грузовик врезается в припаркованные машины.
Авария с участием самосвала произошла на пункте пропуска в порту Восточном. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Newsbox24.tv, грузовик врезается в припаркованные машины.
Сначала он бьет белую легковушку, которую отбрасывает на красную, а затем влетает во внедорожник, который в свою очередь откидывает на еще один автомобиль.
Причина, по которой рулевой самосвала совершил ДТП, неизвестна. Возможно, что у большегруза отказали тормоза.