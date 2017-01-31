Иркутянина осудили за незаконную регистрацию иностранцев

Как 31 января 2017 года сообщила пресс-служба УФФСП России по Иркутской области, этот факт был обнаружен при проверке документов у задержанного на улице иностранного гражданина, который был в числе оформивших временную регистрацию по месту жительства гражданина А.

Мировой судья судебного участка № 11 Правобережного округа Иркутска признал гражданина А. виновным в административном правонарушении и постановил привлечь должника к наказанию в виде обязательных работ сроком на 20 часов по каждому выявленному факту. Такое наказание для неплательщиков предусматривает санкция ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).

Судебный пристав Правобережного отдела судебных приставов Иркутска предупредил должника, что если он будет уклоняться от отбывания обязательных работ, УФССП вправе обратиться в суд за изменением способа исполнения решения суда — с обязательных работ на лишения свободы.

В настоящее время студент техникума в свободное от учебы время трудится разнорабочим в одной из ритуальных организаций Иркутска. Отработанные им 120 часов зафиксированы в табеле учета рабочего времени.