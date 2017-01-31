Хабаровчанин украл у своей матери золотой браслет

22-летний мужчина ранее был судим за кражу. Он нигде не учится и не работает, злоупотребляет спиртным. Деньги на алкоголь злоумышленник обычно требовал у матери. После очередной ссоры по этому поводу потерпевшая обнаружила пропажу браслета. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

Как выяснилось, мужчина сдал украшение в ломбард. Сейчас браслет вернули владелице. Фигурант находится в изоляторе временного содержания, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.