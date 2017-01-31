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09:02 (мск), источник: Uralpress.ru

Угодившей в капкан рыси Марыси ампутировали поврежденную лапу

В понедельник, 20 января, челябинский ветеринарный врач Карен Даллакян прооперировал свою подопечную — рысь Марысю, угодившую в капкан в Еткульском районе. Большой кошке ампутировали поврежденную конечность — заднюю лапу.

Операция прошла успешно, теперь зоодоктор наблюдает за состоянием питомицы. Дикой кошке также присвоили личный номер и установили чип.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», рысь попала в капкан, установленный на территории частного дома, 10 января. Установить ловушку местного жителя вынудила гибель его сторожевой собаки — зверь загрыз пса. Но, когда рысь поймали, хозяева решили ее не убивать, а отвезти к известному ветеринару Карену Даллакяну. Так хищница оказалась в Челябинске.

К сожалению, задняя лапка животного была атрофирована, и было принято решение об ампутации. Предполагается, что Марыся останется жить в приюте Карена Даллакяна, так как с тремя лапами в дикой природе ей не выжить.

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