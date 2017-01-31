В Башкирии пострадавшие в ЧП на базе отдыха девушки будут судиться с ее руководством

При падении с подъемника Светлана получила сотрясение мозга, ее подруга — перелом позвоночника. Напомним, 25 января на спортивно-оздоровительной базе «Ташлы» из-за обрыва троса подъемника две девушки упали и получили травмы.

Как рассказала собеседница ProUfu.ru, врачи отпустили ее домой: «Врач сказал, что дальнейшее лечение возможно на дому, “дома и стены лечат”. Но у меня все еще болит голова, часто тошнит».

Как показала проверка Следкома Башкирии, специалисты базы не смогли выявить дефект троса во время последней инспекции. Несмотря на это, руководство базы ограничилось лишь устными извинениями в адрес пострадавших: «Директор принес лишь устные извинения, пожелал выздоровления. Ни о какой оплате лечения речи не зашло, а ведь моя подруга пострадала гораздо сильнее», — рассказала Светлана.

Лене в результате ЧП досталось серьезнее — у нее сломан позвоночник: «У нее все очень серьёзно, предстоит операция на позвоночник. Нужны средства на лечение. Мы просили руководство “Ташлов” помочь финансово, но никакого ответа не получили. С базой отдыха мы намерены судиться».

К слову, в настоящее время проверку произошедшего проводит Следственный комитет. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.