Девочка умерла после операции по удалению аденоидов в Ростове

По предварительным данным, 24 января 2017 года в одной из больниц Ростова девочке удалили аденоиды, после чего она находилась под наблюдением врача по месту жительства. Сообщается, что никаких осложнений после проведенной операции выявлено не было.

Однако 29 января у ребенка началось внезапное обильное кровотечение, после чего он скоропостижно скончался.

Предположительная причина смерти девочки — попадание крови в дыхательные пути.