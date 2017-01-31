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10:25 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Девочка умерла после операции по удалению аденоидов в Ростове

Пятилетняя девочка умерла после операции по удалению аденоидов в Ростове, сообщает следственное управление СКР по региону.

Источник: Аргументы и факты

По предварительным данным, 24 января 2017 года в одной из больниц Ростова девочке удалили аденоиды, после чего она находилась под наблюдением врача по месту жительства. Сообщается, что никаких осложнений после проведенной операции выявлено не было.

Однако 29 января у ребенка началось внезапное обильное кровотечение, после чего он скоропостижно скончался.

Предположительная причина смерти девочки — попадание крови в дыхательные пути.

По факту гибели ребенка начата доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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