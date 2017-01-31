С ножом накинулся на приставов свидетель по уголовному делу

Свидетель по делу об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью сам оказался весьма вспыльчивым человеком. Не желая давать показания против своего знакомого, он решил не являться в суд. Когда же за ним явились судебные приставы, он накинулся на них с кухонным ножом, однако не рассчитал силы и сам оказался в наручниках.

— Гражданину Ф. было объявлено постановление, но он отказался добровольно проследовать в суд и проявил агрессию, пытаясь нанести кухонным ножом телесные повреждения должностным лицам. Судебным приставам удалось предотвратить попытку нападения путем применения в отношении агрессивного свидетеля специальных средств — наручников, — прокомментировали получившуюся потасовку в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Этим дело не ограничилось, и даже будучи закован в наручники, гражданин Ф. совершил еще одну бесплодную попытку побега. Прямо в наручниках смутьян отправился сначала в зал судебного заседания, а после — в отдел полиции № 3 «Заельцовский» ГУВД Новосибирска.

Аналогичное дело недавно рассмотрели в Кировском районном суде Новосибирска. Не в меру агрессивный должник получил три года лишения свободы условно. В течение этого срока буйному гражданину придется каждый месяц являться в надзорный орган для регистрации. Также мужчине запрещено менять место жительства без специального разрешения.