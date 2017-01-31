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08:57 (мск), источник: VN.RU

С ножом накинулся на приставов свидетель по уголовному делу

Свидетель встретил приставов, пришедших, чтобы доставить его в зал заседания, кухонным ножом. Однако это не уберегло его от принудительной дачи показаний в суде. Буяна скрутили и в наручниках доставили сначала в суд, а потом в отдел полиции в Заельцовском районе Новосибирска.

Свидетель по делу об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью сам оказался весьма вспыльчивым человеком. Не желая давать показания против своего знакомого, он решил не являться в суд. Когда же за ним явились судебные приставы, он накинулся на них с кухонным ножом, однако не рассчитал силы и сам оказался в наручниках.

— Гражданину Ф. было объявлено постановление, но он отказался добровольно проследовать в суд и проявил агрессию, пытаясь нанести кухонным ножом телесные повреждения должностным лицам. Судебным приставам удалось предотвратить попытку нападения путем применения в отношении агрессивного свидетеля специальных средств — наручников, — прокомментировали получившуюся потасовку в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Этим дело не ограничилось, и даже будучи закован в наручники, гражданин Ф. совершил еще одну бесплодную попытку побега. Прямо в наручниках смутьян отправился сначала в зал судебного заседания, а после — в отдел полиции № 3 «Заельцовский» ГУВД Новосибирска.

Аналогичное дело недавно рассмотрели в Кировском районном суде Новосибирска. Не в меру агрессивный должник получил три года лишения свободы условно. В течение этого срока буйному гражданину придется каждый месяц являться в надзорный орган для регистрации. Также мужчине запрещено менять место жительства без специального разрешения.

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