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08:50 (мск), источник: УралПолит.ру

СК возбудил уголовное дело после смерти полугодовалого малыша в больнице Ревды

РЕВДА, 31 января, ИА УралПолит.Ru. Сотрудниками следственных органов выясняются обстоятельства гибели полуторагодовалого ребенка.

По данным СУ СКР по Свердловской области, 3 января мальчик, родившийся в июне 2016 года, был доставлен в реанимационное отделение «Ревдинской городской больницы» из больницы города Первоуральска. При госпитализации у ребенка было диагностировано заболевание, имевшееся продолжительный период времени. Несмотря на помощь врачей, 24 января малыш скончался.

В настоящее время следователями возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Проводится комплекс судебных экспертиз, направленных на установление точной причины смерти ребенка, выяснение объема и своевременности оказанной ему медпомощи, наличие возможной причинной связи между действиями врачей и смертью мальчика.

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