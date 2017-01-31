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08:47 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге молодой человек чудом выжил после падения с 9 этажа

Мужчина получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу.

Пьяный мужчина выпал в Екатеринбурге из окна 9 этажа на улице Гурзуфской, но выжил, сообщили 31 января «АиФ-Урал» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Молодого человека доставили в больницу с многочисленными травмами. На место выезжали сотрудники территориального отдела полиции. Известно, что мужчине 21 год.

Подобное происшествие случилось совсем недавно в Верхней Пышме. В городе-спутнике Екатеринбурга с балкона пятого этажа выпрыгнула женщина, которой друзья-собутыльники не дали опохмелиться. Женщине удалось выжить. Полицейским она рассказала, что ее вытолкнули из окна.

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