В Екатеринбурге молодой человек чудом выжил после падения с 9 этажа

Пьяный мужчина выпал в Екатеринбурге из окна 9 этажа на улице Гурзуфской, но выжил, сообщили 31 января «АиФ-Урал» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Молодого человека доставили в больницу с многочисленными травмами. На место выезжали сотрудники территориального отдела полиции. Известно, что мужчине 21 год.