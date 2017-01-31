В Екатеринбурге молодой человек чудом выжил после падения с 9 этажа
Мужчина получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу.
Мужчина получил многочисленные травмы и был доставлен в больницу.
Пьяный мужчина выпал в Екатеринбурге из окна 9 этажа на улице Гурзуфской, но выжил, сообщили 31 января «АиФ-Урал» в
Молодого человека доставили в больницу с многочисленными травмами. На место выезжали сотрудники территориального отдела полиции. Известно, что мужчине 21 год.
Подобное происшествие случилось совсем недавно в Верхней Пышме. В