В Екатеринбурге ночью сгорела машина ритуальной службы
В Екатеринбурге на Химмаше минувшей ночью сгорела машина ритуальной службы, передает корреспондент НаканунеRU.
В Екатеринбурге на Химмаше минувшей ночью сгорела машина ритуальной службы, передает корреспондент НаканунеRU.
Как сообщили в
В тушении пожара была задействована 1 ед. техники и 6 человек личного состава. В 01:12 огонь был локализован, в 01:13 открытое горение было ликвидировано, пожар полностью потушили в 01:59.
Добавим, что это не первый случай возгорания автомобиля ритуальной службы в городе. Прошедший год ознаменовался в буквальном смысле войной между участниками похоронного бизнеса. Правоохранители возбудили несколько уголовных дел, в том числе о повреждении чужого имущества, о мошенничестве и о хулиганстве.