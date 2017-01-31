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08:46 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге ночью сгорела машина ритуальной службы

В Екатеринбурге на Химмаше минувшей ночью сгорела машина ритуальной службы, передает корреспондент НаканунеRU.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, информация о возгорании на пер. Хибиногорском поступила в 01:06 по местному времени. На площади 2 кв.м. поврежден салон автомобиля «Газель». Известно, что машина принадлежит ритуальной службе «Доверие».

В тушении пожара была задействована 1 ед. техники и 6 человек личного состава. В 01:12 огонь был локализован, в 01:13 открытое горение было ликвидировано, пожар полностью потушили в 01:59.

Добавим, что это не первый случай возгорания автомобиля ритуальной службы в городе. Прошедший год ознаменовался в буквальном смысле войной между участниками похоронного бизнеса. Правоохранители возбудили несколько уголовных дел, в том числе о повреждении чужого имущества, о мошенничестве и о хулиганстве.

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