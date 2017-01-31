Смертельное ДТП с участием «ВАЗа» и «Волга-Сайбер» произошло в ночь на 31 января в Волгограде

По словам свидетелей, столкнулись «Волга Сайбер» и «ВАЗ — 2112».

Как сообщают очевидцы, столкновение было столь сильным, что из «ВАЗа» людей пришлось освобождать спасателям, а «Сайбер» откинуло на другую сторону перекрестка.

По неподтвержденным данным, в «ВАЗе» есть погибшие. Подробности аварии станут известны позже.