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09:47 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Смертельное ДТП с участием «ВАЗа» и «Волга-Сайбер» произошло в ночь на 31 января в Волгограде

Смертельное ДТП произошло в центре Волгограда на пересечении улиц Рокоссовского и Двинской, рядом с баром «Пиратская пристань».

По словам свидетелей, столкнулись «Волга Сайбер» и «ВАЗ — 2112».

Как сообщают очевидцы, столкновение было столь сильным, что из «ВАЗа» людей пришлось освобождать спасателям, а «Сайбер» откинуло на другую сторону перекрестка.

По неподтвержденным данным, в «ВАЗе» есть погибшие. Подробности аварии станут известны позже.

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