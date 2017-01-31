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10:02 (мск), источник: Sputnik.by

Задержанную КГБ Людмилу Бачило официально уволили из ФСЗН

Бывшую управляющую сняли с должности в связи с невыполнением обязанностей, связанных с государственной службой.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 янв — Sputnik. Задержанную Комитетом государственной безопасности Беларуси Людмилу Бачило официально уволили с поста главы Фонда социальной защиты населения, соответствующее решение было принято Советом министров Беларуси.

Экс-управляющую ФСЗН задержали 15 декабря — при передаче ей взятки в размере 20 долларов США.

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«Освободить Бачило Людмилу Тимофеевну от должности руководителя Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь», — говорится в постановлении Совмина № 80, опубликованном во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

В документе отмечается, что Бачило уволена в связи с невыполнением обязанностей, связанных с госслужбой (п. 1.4 ст. 40 закона «О государственной службе в Республике Беларусь»).

Как ранее сообщил КГБ, бывшая управляющая Фондом получила деньги от гендиректора СЗАО «БелАВМ» Дмитрия Ронина за то, чтобы компания была признана победителем аукциона по закупке оборудования для ФСЗН.

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