Задержанную КГБ Людмилу Бачило официально уволили из ФСЗН

Экс-управляющую ФСЗН задержали 15 декабря — при передаче ей взятки в размере 20 долларов США.

МИНСК, 31 янв — Sputnik. Задержанную Комитетом государственной безопасности Беларуси Людмилу Бачило официально уволили с поста главы Фонда социальной защиты населения, соответствующее решение было принято Советом министров Беларуси.

«Освободить Бачило Людмилу Тимофеевну от должности руководителя Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь», — говорится в постановлении Совмина № 80, опубликованном во вторник на Национальном правовом интернет-портале.

В документе отмечается, что Бачило уволена в связи с невыполнением обязанностей, связанных с госслужбой (п. 1.4 ст. 40 закона «О государственной службе в Республике Беларусь»).

Как ранее сообщил КГБ, бывшая управляющая Фондом получила деньги от гендиректора СЗАО «БелАВМ» Дмитрия Ронина за то, чтобы компания была признана победителем аукциона по закупке оборудования для ФСЗН.