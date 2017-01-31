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11:23 (мск), источник: ИА Татар-информ

Челнинка выплатит штраф за сообщение о бомбе в БСМП

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Набережночелнинский городской суд вынес приговор в отношении 52-летней местной жительницы за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, сообщает издание «Челнинские известия».

Напомним, жительница Набережных Челнов сообщила полиции о намерении взорвать БСМП. Стражи порядка установили личность звонившей и задержали ее. Челнинка рассказала, что у нее скончался сожитель, с которым она прожила более 12 лет. Потеря любимого человека далась ей нелегко и она, находясь в состоянии стресса, сообщила о бомбе, заложенной в БСМП.

Подсудимая признала свою вину и добровольно возместила материальные затраты причиненного вреда по двум искам УМВД Набережных Челнов. Суд приговорил ее к штрафу в сумме 10 тысяч рублей в доход государства.

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