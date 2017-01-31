Челнинка выплатит штраф за сообщение о бомбе в БСМП

Напомним, жительница Набережных Челнов сообщила полиции о намерении взорвать БСМП. Стражи порядка установили личность звонившей и задержали ее. Челнинка рассказала, что у нее скончался сожитель, с которым она прожила более 12 лет. Потеря любимого человека далась ей нелегко и она, находясь в состоянии стресса, сообщила о бомбе, заложенной в БСМП.

Подсудимая признала свою вину и добровольно возместила материальные затраты причиненного вреда по двум искам УМВД Набережных Челнов. Суд приговорил ее к штрафу в сумме 10 тысяч рублей в доход государства.