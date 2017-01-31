Пенсионер задержан за совершенное 23 года назад в Таганроге убийство
70-летний пенсионер задержан за совершенное 23 года назад в Таганроге убийство, сообщает
70-летний пенсионер задержан за совершенное 23 года назад в Таганроге убийство, сообщает
Как установлено следствием, осенью 1994 года в одной из квартир Таганрога задержанный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности к своей сожительнице нанес ножевые ранения некоему мужчине, от которых тот скончался.
Предполагаемый убийца с места преступления скрылся и был объявлен в федеральный розыск.
Установление местонахождения мужчины усложнялось тем, что он перемещался по территории России только на попутках.
В ходе
В настоящее время в Ростовской области возобновлено расследование уголовного дела, возбужденного в 1994 году по ст. 103 УК РСФСР (убийство) в отношении задержанного.