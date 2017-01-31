Пенсионер задержан за совершенное 23 года назад в Таганроге убийство

Как установлено следствием, осенью 1994 года в одной из квартир Таганрога задержанный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности к своей сожительнице нанес ножевые ранения некоему мужчине, от которых тот скончался.

Предполагаемый убийца с места преступления скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

Установление местонахождения мужчины усложнялось тем, что он перемещался по территории России только на попутках.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что разыскиваемый находится на территории Калужской области. Там его и задержали.

В настоящее время в Ростовской области возобновлено расследование уголовного дела, возбужденного в 1994 году по ст. 103 УК РСФСР (убийство) в отношении задержанного.