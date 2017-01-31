В Черемушках сгорел снегоуборочный трамвай

В красноярских Черемушках ночью сгорел трамвай, сообщили 31 января в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Сообщение о горящем на ул. Спортивная трамвае поступило к пожарным сегодня ночью, около 3:40. Как оказалось, столь ранний рейс совершал специальный снегоуборочный трамвай, который расчищал пути перед выходом на линию других трамваев. Ко времени прибытия пожарных на место водитель спецтехники покинул кабину, но обесточить ее он не смог и трамвай остался под напряжением в 750 В.

Спасатели не смогли сразу приступить к тушению, так как им пришлось почти час ждать электриков. Пожар был ликвидирован на площади в 20 кв. метров, но восстановлению техника не подлежит. Причиной пожара, по предварительной версии, послужило короткое замыкание проводки.