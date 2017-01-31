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10:32 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Северном дебошир разбил около десятка машин

Мужчина также разбил торговый павильон.

В Красноярске на ул. Урванцева пьяный мужчина разгромил около 10 машин, припаркованных во дворе. На этом дебошир не успокоился, разбив стекло в торговом павильоне, чем еще больше напугал местных жителей. Об этом 31 января рассказали в пресс-службе городской полиции.

В дежурную часть обратились жители дома, рядом с которым орудовал мужчина. Они рассказали, что неизвестный бьет припаркованные машины и не реагирует на замечания. Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого и увезли его в участок.

«Дебоширом оказался ранее судимый 27-летний житель краевого центра», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и опрашивают свидетелей.

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