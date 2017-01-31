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10:15 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске разыскивают пропавшую студентку

Первыми забили тревогу педагоги 17-летней девушки.

Источник: 24.мвд.рф

В Красноярске сотрудники полиции совместно с волонтерами разыскивают пропавшую ещё в начале января 17-летнюю студентку. Информация об этом появилась на сайте краевой полиции.

Первыми забили тревогу педагоги училища, в котором учится девушка. Именно они и обратились с заявлением в полицию. Со слов педагогов, 12 января девушка ушла из общежития и не вернулась.

Ориентировка на пропавшую была передана всем наружным нарядам полиции. Полицейские устанавливают круг общения девушки, опрашивают знакомых и друзей, проверяют места, где она может находиться.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетней, с просьбой обратиться в ближайшие отделы полиции, либо по телефонам 2499−144 или 02.

Приметы разыскиваемой:

Девушке на вид 17 лет, рост 168 см, среднего телосложения, тип лица европейский, волосы длинные, русые, глаза голубые.

Была одета: куртка короткая, черного цвета, синие джинсы, кроссовки светлые.

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