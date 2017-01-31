Магнитогорец выпрыгнул из окна после 3 дней запоя

В Магнитогорске (Челябинская область) мужчина выпрыгнул из окна после нескольких дней запоя — его забрали сотрудники психиатрической бригады, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Молодой человек 1989 года рождения около трех суток находился в алкогольном опьянении вместе со своим другом, а 30 января начал угрожать свести счеты с жизнью. При этом он заперся в квартире вместе с матерью, которую не выпускал.

На место прибыли спасатели, сотрудники полиции и психиатрическая бригада.

Областные спасатели обеспечили доступ в квартиру сотрудникам полиции. В это время мужчина успел выпрыгнуть из окна третьего этажа на снег, попытался убежать, однако его задержали и передали сотрудникам психиатрической бригады.