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09:44 (мск), источник: dostup1.ru

Магнитогорец выпрыгнул из окна после 3 дней запоя

Мужчина заперся в квартире вместе с матерью и собутыльником и угрожал покончить жизнь самоубийством.

В Магнитогорске (Челябинская область) мужчина выпрыгнул из окна после нескольких дней запоя — его забрали сотрудники психиатрической бригады, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Молодой человек 1989 года рождения около трех суток находился в алкогольном опьянении вместе со своим другом, а 30 января начал угрожать свести счеты с жизнью. При этом он заперся в квартире вместе с матерью, которую не выпускал.

На место прибыли спасатели, сотрудники полиции и психиатрическая бригада.

Областные спасатели обеспечили доступ в квартиру сотрудникам полиции. В это время мужчина успел выпрыгнуть из окна третьего этажа на снег, попытался убежать, однако его задержали и передали сотрудникам психиатрической бригады.

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