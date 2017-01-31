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09:46 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На Урале начальник ДЭУ избил снегоуборщиков

Один из рабочих получил сотрясение и сейчас — в больнице.

Один из рабочих получил сотрясение и сейчас — в больнице.

Какими они бывают непопулярные меры в отношении недобросовестных сотрудников наглядно продемонстрировал начальник дорожно-эксплуатационного управления в уральской столице. Правда, перешёл границы дозволенного — набросился с кулаками на подчинённых. Они плохо убирали снег, еще и подворовывали, сливая солярку со спецтехники, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

По словам дорожников, директор приехал на улицу, где работали две снегоуборочные машины. Ночная словесная перепалка с руководством закончилась рукоприкладством. После таких «разговоров» один из рабочих получил сотрясение и сейчас — в больнице."Директор напал на нас вместе с главным механиком, начали избивать. Вообще я подметал дорогу, ехал по улице. Они остановились, что-то там давай искать, орать. Ничего не нашли и вот начали бить, — жалуется Степан Васенин, рабочий дорожно-эксплуатационного участка Чкаловского района (Екатеринбург).

Рабочие утверждают, что в момент конфликта их руководитель был нетрезв. Сам Михаил Онегов все обвинения отрицает.

«Мы подъехали на место, действительно увидели, что производится слив. Все залито дизельным топливом, потому что это было все на скорую руку сделано. Сказали: сливаешь? Он не отрицал. Да, я, говорит, сливаю. На что сказал: виноват», — рассказывает Михаил Онегов, директор Чкаловского ДЭУ.

Рабочие написали заявление в полицию. Свою проверку проводят и на предприятии. Если факт воровства топлива подтвердится, дорожников уволят. Помочь сделать это должны датчики Глонасс — они стоят на каждом грейдере и фиксируют пройденное техникой расстояние.

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