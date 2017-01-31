В Омске задержали банду торговцев дезинфекторами под видом водки

По предварительным данным, семеро граждан Киргизии и Азербайджана, находящихся в родственных отношениях, организовали в Прииртышье нелегальный бизнес по производству фальсифицированного алкоголя.

Средство для дезинфекции бутлегеры разливали по бутылкам прямо в фургонах, находящихся на автостоянках у крупных торговых центов. На бутылки они наклеивали этикетки известных брендов и поддельные федеральные марки, после чего тут же продавали. Торговля шла бойко. У фургонов, колесящих по городу, порой выстраивались очереди из покупателей. Суррогатная водка продавалась по цене, намного ниже рыночной.

Трое подозреваемых были задержаны с поличным прямо во время разлива фальсифицированного алкоголя по бутылкам в помещении фургона, находящегося на автостоянке возле одного из крупных супермаркетов на улице 70 лет Октября. Еще четверых подельников полицейские задержали на территории склада, расположенного на улице 16 Военный городок в городе Омске, где торговля самопальной водкой шла уже крупным оптом.

— В ходе осмотра помещений было изъято оборудование для розлива алкогольной продукции, федеральные специальные и акцизные марки с признаками подделки, фурнитура, пустые бутылки и более 10 тысяч бутылок готовой суррогатной алкогольной продукции, — сообщила «РГ» старший помощник руководителя СУ СК по Омской области Лариса Болдинова.

Согласно заключению эксперта, спиртосодержащая жидкость, которую бутлегеры продавали под видом водки премиум класса, не соответствует требованиям ГОСТ, содержит токсичное вещество, поражающее нервную и дыхательную системы, желудочно-кишечный тракт, печень, почки и меняет морфологический состав периферической крови, в связи с чем является опасной для здоровья.

В отношении членов ОПГ было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Производство, хранение в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Сегодня органы следствия обратились в суд с ходатайством об избрании четверым подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении еще троих задержанных решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. У следователей есть основания предполагать, что круг причастных к торговле дезинфекторами в Омске может быть больше. Расследование продолжается. За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.