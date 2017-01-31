Обстрелы Авдеевки продолжаются, работа коксохима остановлена, — замглавы ОВГА
В городе начались перебои с газом.
В городе начались перебои с газом.
По состоянию на утро 31 января обстрелы Авдеевки продолжаются, работа Авдеевского коксохимического завода впервые с начала конфликта на востоке Украины остановлена. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Авдеевской
«Впервые с начала конфликта работа коксохима остановлена. Уже перебои с газом, света в Авдеевке
Также Векуа отметил, что артиллерийские обстрелы города продолжаются.