Обстрелы Авдеевки продолжаются, работа коксохима остановлена, — замглавы ОВГА

По состоянию на утро 31 января обстрелы Авдеевки продолжаются, работа Авдеевского коксохимического завода впервые с начала конфликта на востоке Украины остановлена. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Авдеевской военно-гражданской администрации Донецкой области Фридон Векуа, передает «Интерфакс-Украина».

«Впервые с начала конфликта работа коксохима остановлена. Уже перебои с газом, света в Авдеевке по-прежнему нет», — сообщил он.

Также Векуа отметил, что артиллерийские обстрелы города продолжаются.