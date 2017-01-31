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09:54 (мск), источник: 112.ua

Обстрелы Авдеевки продолжаются, работа коксохима остановлена, — замглавы ОВГА

В городе начались перебои с газом.

Источник: 112.ua

По состоянию на утро 31 января обстрелы Авдеевки продолжаются, работа Авдеевского коксохимического завода впервые с начала конфликта на востоке Украины остановлена. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Авдеевской военно-гражданской администрации Донецкой области Фридон Векуа, передает «Интерфакс-Украина».

«Впервые с начала конфликта работа коксохима остановлена. Уже перебои с газом, света в Авдеевке по-прежнему нет», — сообщил он.

Также Векуа отметил, что артиллерийские обстрелы города продолжаются.

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