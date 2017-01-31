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09:49 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Минске у повара дома нашли 18 свертков с наркотиками

На улице Слободской в Минске столичная милиция задержала 21-летнего парня, который хранил в квартире психотропное вещество.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Об этом сообщила официальный представитель Московского РУВД города Минска Ольга Михаленя.

Оперативники нашли 18 свертков с порошком, в составе которого был альфа-PVP. Общая масса запасов достигла 24 граммов. Молодой человек работает поваром в одном из столичных кафе. Этого источника дохода ему показалось мало, поэтому парень стал закладчиком наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

Днем ранее там же, на Слободской, задержали до этого не судимого жителя Костюковичей, который держал дома более 2 килограммов маковых семян. В его квартире было три пакета с семенами мака и небольшие пакетики для фасовки. В этой ситуации милиция еще разбирается, уголовное дело возбуждать пока не стали.

Подготовила Юлия РАК.

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