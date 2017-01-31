В Минске у повара дома нашли 18 свертков с наркотиками
На улице Слободской в Минске столичная милиция задержала 21-летнего парня, который хранил в квартире психотропное вещество.
На улице Слободской в Минске столичная милиция задержала 21-летнего парня, который хранил в квартире психотропное вещество.
Об этом сообщила официальный представитель Московского РУВД города Минска Ольга Михаленя.
Оперативники нашли 18 свертков с порошком, в составе которого был
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).
Днем ранее там же, на Слободской, задержали до этого не судимого жителя Костюковичей, который держал дома более 2 килограммов маковых семян. В его квартире было три пакета с семенами мака и небольшие пакетики для фасовки. В этой ситуации милиция еще разбирается, уголовное дело возбуждать пока не стали.
Подготовила Юлия РАК.