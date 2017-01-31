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11:52 (мск), источник: ЮГА.ру

В Туапсинском районе нашли скелет пропавшей девочки

В Туапсинском районе нашли останки девочки, которую летом объявили в розыск.

Скелетированные останки принадлежат Ларисе Гребенкиной, сообщила порталу Юга.ру старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Как сообщали Юга.ру, Лариса и Александра Гребенкины ушли из дома в станице Брюховецкой в марте 2016 года. Периодически они выходили на связь с родственниками, но возвращаться домой не хотели. Вторую пропавшую нашли, она жила с мужчиной в палатке.

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