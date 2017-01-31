В Калининграде неизвестный водитель сбил ребенка, довез его до дома и уехал
В Калининграде полиция ищет водителя, который сбил ребенка, довез его до дома и уехал.
В Калининграде полиция ищет водителя, который сбил ребенка, довез его до дома и уехал.
Авария произошла 27 января около 7 часов вечера на улице Тельмана в Калининграде, сообщает
Как пояснил сам 11-летний мальчишка, он переходил проезжую часть и не заметил автомобиль, предположительно марки «Пежо», кофейного цвета. Водитель не успел затормозить и сбил его. После этого посадил в машину, довез до дома и уехал.
Позже выяснилось, что ребенку
Свидетелей аварии или тех, кто знает