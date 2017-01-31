Суд продлил арест всем водителям, угодившим в смертельную аварию в ХМАО

«Раилю Саитханову, Марату Зайнуллину и Александру Сидоруку срок ареста продлен до 3 апреля», — уточнили в суде.

Напомним, авария произошла 4 декабря: столкнулись автобус с маленькими спортсменами, две легковушки и грузовик. В аварии погибли 12 человек, в том числе 10 детей. Ранее попавшие в ДТП водители были арестованы до начала февраля.