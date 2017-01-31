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10:05 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Пенсионер заживо сгорел в Еманжелинске

Буквально накануне трагедии его навестила дочь.

Возможно, непотушенная сигарета стала причиной гибели 65-летнего жителя Еманжелинска, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Челябинской области.

Буквально накануне трагедии пенсионера навестила его дочь. В частном доме мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Женщина не смогла попасть внутрь. Она залезла в окно, увидела, что отец спит, сделала домашние дела и уехала к себе домой. Встреча с живым родителем оказалась последней.

Около шести утра соседи сообщили о пожаре.

«К моменту прибытия огнеборцев, пламя охватило кровлю дома, существовала угроза распространения огня на соседние постройки. Пожарным пришлось проникать в жилище через окно, так как входная дверь была заперта», — рассказали в МЧС.

После тушения в ходе разбора завалов пожарные обнаружили тело сильно обгоревшего хозяина дома. Предположительной причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем при курении.

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