Пенсионер заживо сгорел в Еманжелинске

Возможно, непотушенная сигарета стала причиной гибели 65-летнего жителя Еманжелинска, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Челябинской области.

Буквально накануне трагедии пенсионера навестила его дочь. В частном доме мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Женщина не смогла попасть внутрь. Она залезла в окно, увидела, что отец спит, сделала домашние дела и уехала к себе домой. Встреча с живым родителем оказалась последней.

Около шести утра соседи сообщили о пожаре.

«К моменту прибытия огнеборцев, пламя охватило кровлю дома, существовала угроза распространения огня на соседние постройки. Пожарным пришлось проникать в жилище через окно, так как входная дверь была заперта», — рассказали в МЧС.

После тушения в ходе разбора завалов пожарные обнаружили тело сильно обгоревшего хозяина дома. Предположительной причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем при курении.