В Омской области сельчанин в маске ограбил магазин — ФОТО
Мужчина сорвал «куш» — забрал себе 6 600 рублей,
Мужчина сорвал «куш» — забрал себе 6 600 рублей,
Полицейские села Знаменское раскрыли разбойное нападение на сельский магазин.
В отдел полиции Знаменского района поступил звонок от местной жительницы. Перепуганная женщина сообщила, что из продуктового магазина, где она работает продавцом, украли 6 600 рублей.
Прибывшим в сельский магазинчик правоохранителям 53-летняя продавец рассказала, что вечером в павильон ворвался незнакомец. Мужчина надел на голову маску, скрывающую лицо. Незнакомец, угрожая ножом, потребовал у продавца отдать все имеющиеся деньги.
В ходе поиска разбойника, полицейские провели
В разбойном нападении на магазин заподозрили 23-летнего жителя районного центра. Как сообщили в
Последний раз он вышел из тюрьмы в октябре 2016 года. Вскоре разбойник вновь отправится за решетку — в отношении него возбудили уголовное дело за разбой. Согласно санкциям вменяемой статьи, парню грозит до 10 лет лишения свободы.