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10:14 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области сельчанин в маске ограбил магазин — ФОТО

Мужчина сорвал «куш» — забрал себе 6 600 рублей, из-за которых тебе отправится в тюрьму. Мужчину поймали, когда он собирался уехать из Омска в другой регион.

Полицейские села Знаменское раскрыли разбойное нападение на сельский магазин.

В отдел полиции Знаменского района поступил звонок от местной жительницы. Перепуганная женщина сообщила, что из продуктового магазина, где она работает продавцом, украли 6 600 рублей.

Прибывшим в сельский магазинчик правоохранителям 53-летняя продавец рассказала, что вечером в павильон ворвался незнакомец. Мужчина надел на голову маску, скрывающую лицо. Незнакомец, угрожая ножом, потребовал у продавца отдать все имеющиеся деньги.

В ходе поиска разбойника, полицейские провели подворно-поквартирный обход, отработали тех, кто стоит на профилактических учетах в ОМВД по Знаменскому району. Отработка ранее привлекавшихся к ответственности принесла результаты — вскоре силовики установили личность подозреваемого.

В разбойном нападении на магазин заподозрили 23-летнего жителя районного центра. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области, парень уже не раз был судим за подобные преступления. Его удалось задержать в городе Омске. Парень собрался покинуть Омскую область, однако не успел.

Последний раз он вышел из тюрьмы в октябре 2016 года. Вскоре разбойник вновь отправится за решетку — в отношении него возбудили уголовное дело за разбой. Согласно санкциям вменяемой статьи, парню грозит до 10 лет лишения свободы.

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