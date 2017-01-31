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10:16 (мск), источник: PROUFU.ru

30-летний житель Башкирии ушел из дома и не вернулся, ведутся поиски

В Башкирии пропал Валлиуллин Айдар Айратович 1986 года рождения.

Родом мужчина из Учалинского района, деревни Истамгулова. По последним данным, работал и проживал в Сибае. Айдар ушёл из дома 17 января этого года и не вернулся.

Приметы: среднего роста, волосы темные, глаза зеленые.

Источник: PROUFU.ru

Был одет в черный пуховик, серую шапку, черные спортивные брюки. Всех, кто видел или слышал о нем, просьба позвонить сестре Аймаре по номеру 89613634431, или 02.

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