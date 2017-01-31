30-летний житель Башкирии ушел из дома и не вернулся, ведутся поиски
В Башкирии пропал Валлиуллин Айдар Айратович
В Башкирии пропал Валлиуллин Айдар Айратович
Родом мужчина из Учалинского района, деревни Истамгулова. По последним данным, работал и проживал в Сибае. Айдар ушёл из дома 17 января этого года и не вернулся.
Приметы: среднего роста, волосы темные, глаза зеленые.
Был одет в черный пуховик, серую шапку, черные спортивные брюки. Всех, кто видел или слышал о нем, просьба позвонить сестре Аймаре по номеру 89613634431, или 02.