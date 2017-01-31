В Горках произошло ДТП с участием машины скорой помощи
В Горках в ДТП попала машина скорой помощи. Информацию об этом предоставили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.
В Горках в ДТП попала машина скорой помощи. Информацию об этом предоставили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.
Инцидент произошел 29 января на пересечении улиц Мичурина и Советской. Столкновение произошло между автомобилем скорой помощи и микроавтобусом Volkswagen. Служебный УАЗ, которым управлял 51-летний местный житель, подавал специальные звуковые и световые сигналы. За рулем второго транспортного средства находился 53-летний житель Могилева.
В результате столкновения пострадала 57-летняя пассажирка УАЗа. Женщина была госпитализирована.
Подобное ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло в столице 6 ноября 2016 года. В тот день погибла тяжелобольная пациентка, которая в момент столкновения находилась в салоне машины скорой помощи.