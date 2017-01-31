Задержан дерзкий похититель костюма Снегурочки в Куйбышеве

18-летний ранее несудимый куйбышевец, прогуливаясь по ночным улицам первого января, увидел, что свет уличного фонаря попадает в одну из комнат Дворца культуры и все имущество, находящееся внутри, хорошо просматривается. Увидев на вешалках аккуратно развешанные костюмы главных новогодних персонажей, он решил их присвоить, чтобы в каникулы переодеться и повеселиться с друзьями.

Недолго думая, неподалеку злоумышленник нашел кирпич, кинул его в пластиковое окно, через разбившееся стекло просунул руки и открыл окно, благо сигнализацией данное помещение оборудовано не было. Залез внутрь, взял костюмы, вернулся с ними домой, спрятал костюмы в диван и… благополучно лег спать. Преступник причинил ущерб учреждению культуры в 10 000 рублей.

Подозреваемого удалось задержать по месту жительства и изъять похищенное. Молодой человек написал явку с повинной и раскаялся в содеянном. Костюмы возвращены во Дворец культуры, и в следующем году сказочные персонажи вновь порадуют детей в новогодние праздники.