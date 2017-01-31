В Самаре спасены две девушки, отравившиеся угарным газом от колонки

В понедельник, 30 января, в 20:30 в одной из квартир по ул. XXII Партсъезда в Самаре почувствовали себя плохо две девушки в возрасте около 18 лет, предположительно, отравившиеся угарным газом от колонки, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Вызванные для помощи им врачи самарской «скорой» прибыли оперативно и сразу стали оказывать помощь. В результате этого девушки почувствовали себя лучше и от поездки в лечебное учреждение отказались.