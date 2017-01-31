Состояние девушки, пострадавшей в результате взрыва газового баллона, ухудшилось, — Нацполиция

Состояние девушки, пострадавшей в результате взрыва газового баллона в поселке Слобожанское, Харьковской области, ухудшилось. Об этом сообщила спикер Нацполиции в Харьковской области Елена Баранник в эфире телеканала «112 Украина».

«Вчера вечером очень ухудшилось состояние девушки. Будем надеяться, что молодой организм свое дело сделает и девушка выживет, хотя и получила много ожогов», — сообщила Елена Баранник.

По словам представителя ГУНП в Харьковской области, девушка находилась на балконе, когда в квартире проводились ремонтные работы. «Ее спасло то, что она выпала в снег, переломов нет», — отметила Елена Баранник.

Напомним, 28 января в квартире пятиэтажного жилого дома взорвался баллон от установки, производящей ремонт (монтаж натяжного потолка). В результате происшествия пострадало пять человек: женщина (1993 года рождения) с ожогами 50% тела 2−3 степени, верхних и нижних конечностей, с резаными ранами правой голени и закрытым переломом носа госпитализирована в ожоговое отделение больницы скорой помощи Харькова.

Позднее туда же доставили четверых мужчин (1965, 1973 года рождения и двоих 1993 года рождения) в крайне тяжелом состоянии.

Ранее в результате травм, полученных в результате взрыва газового баллона, скончался 52-летний мужчина.