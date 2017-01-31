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12:00 (мск), источник: PROUFU.ru

Троих жителей Башкирии накажут за нападение на сотрудников ГИБДД

Альшеевский межрайонный следственный отдел собрал достаточное количество доказательств, чтобы осудить трех местных жителей в возрасте 22, 23 и 27 лет.

Молодые люди признаны виновными в совершении преступления по статьям: «применение насилия к представителям власти» и «оскорбление представителя власти», сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что ночью 25 июня прошлого года, патруль с сотрудниками ГИБДД преследовал легковой автомобиль в селе Раевский из-за подозрений управления машиной в нетрезвом состоянии.

После того, как сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, из него вышли 6 мужчин в состоянии алкогольного опьянения. В тот момент трое подозреваемых резко направились в сторону сотрудников гаи. Мужчины пытались ударить полицейских и словесно угрожали и оскорбляли их. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, сотрудники полиции совершили предупредительные выстрелы, а затем, выстрелы в область нижних конечностей нападавших.

Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы от 2 лет 6 месяцев до 2 лет 7 месяцев лишения свободы условно.

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