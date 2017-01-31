Троих жителей Башкирии накажут за нападение на сотрудников ГИБДД
Альшеевский межрайонный следственный отдел собрал достаточное количество доказательств, чтобы осудить трех местных жителей в возрасте 22, 23 и 27 лет.
Альшеевский межрайонный следственный отдел собрал достаточное количество доказательств, чтобы осудить трех местных жителей в возрасте 22, 23 и 27 лет.
Молодые люди признаны виновными в совершении преступления по статьям: «применение насилия к представителям власти» и «оскорбление представителя власти», сообщает
Известно, что ночью 25 июня прошлого года, патруль с сотрудниками ГИБДД преследовал легковой автомобиль в селе Раевский
После того, как сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, из него вышли 6 мужчин в состоянии алкогольного опьянения. В тот момент трое подозреваемых резко направились в сторону сотрудников гаи. Мужчины пытались ударить полицейских и словесно угрожали и оскорбляли их. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, сотрудники полиции совершили предупредительные выстрелы, а затем, выстрелы в область нижних конечностей нападавших.
Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы от 2 лет 6 месяцев до 2 лет 7 месяцев лишения свободы условно.