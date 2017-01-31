Тысячи детей в Молдове подвергаются насилию в школе и дома

Больше всего 2 866 случаев касаются физического насилия, в 1306 случаях речь идет об эмоциональном насилии, и в 1278 случаях о пренебрежении детьми. Также в этот период было зафиксировано 167 случаев использования детского труда и 25 случаев сексуального насилия.

Тот факт, что работникам системы образования удается выявить все больше случаев насилия над детьми, объясняют тем, что они прошли соответствующую подготовку и обязаны сообщать властям о детях, находящихся в ситуации риска.

В 2017 году Минпросвет намерен выпустить гид по защите детей от насилия в образовательных учреждениях.