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11:15 (мск), источник: Actualitati.md

Тысячи детей в Молдове подвергаются насилию в школе и дома

Сотрудники системы образования сообщили о 5 642 случаях насилия над детьми, зарегистрированными с сентября по декабрь 2016 года.

Источник: Actualitati.md

Больше всего 2 866 случаев касаются физического насилия, в 1306 случаях речь идет об эмоциональном насилии, и в 1278 случаях о пренебрежении детьми. Также в этот период было зафиксировано 167 случаев использования детского труда и 25 случаев сексуального насилия.

Тот факт, что работникам системы образования удается выявить все больше случаев насилия над детьми, объясняют тем, что они прошли соответствующую подготовку и обязаны сообщать властям о детях, находящихся в ситуации риска.

В 2017 году Минпросвет намерен выпустить гид по защите детей от насилия в образовательных учреждениях.

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