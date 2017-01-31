Из-за аварии с маршруткой собралась пробка на въезде в тоннель на Тулака

Утром в «час-пик» маршрутка «2с» столкнулась с легковым автомобилем ВАЗ-2109. Авария произошла на пересечении улиц Электролесовская и Казахская перед въездом в тоннель. Маршрутное такси перегородило два ряда в сторону центра.

Маршрутка, по всей видимости, не уступила дорогу легковому автомобилю.

Сейчас выясняется, есть ли пострадавшие в этом ДТП.