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13:07 (мск), источник: РИАЦ

Из-за аварии с маршруткой собралась пробка на въезде в тоннель на Тулака

В Волгограде произошла еще одна авария с участием маршрутного такси, очевидцем которого стал корреспондент РИАЦ.

Утром в «час-пик» маршрутка «2с» столкнулась с легковым автомобилем ВАЗ-2109. Авария произошла на пересечении улиц Электролесовская и Казахская перед въездом в тоннель. Маршрутное такси перегородило два ряда в сторону центра.

Маршрутка, по всей видимости, не уступила дорогу легковому автомобилю.

Сейчас выясняется, есть ли пострадавшие в этом ДТП.

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