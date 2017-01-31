Из-за аварии с маршруткой собралась пробка на въезде в тоннель на Тулака
В Волгограде произошла еще одна авария с участием маршрутного такси, очевидцем которого стал корреспондент РИАЦ.
В Волгограде произошла еще одна авария с участием маршрутного такси, очевидцем которого стал корреспондент РИАЦ.
Утром в «час-пик» маршрутка «2с» столкнулась с легковым автомобилем ВАЗ-2109. Авария произошла на пересечении улиц Электролесовская и Казахская перед въездом в тоннель. Маршрутное такси перегородило два ряда в сторону центра.
Маршрутка, по всей видимости, не уступила дорогу легковому автомобилю.
Сейчас выясняется, есть ли пострадавшие в этом ДТП.