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12:07 (мск), источник: Новости Воронежа

Под Воронежем «КамАЗ» врезался в «ВАЗ»: трое пострадали

ЧП произошло в Семилукском районе.

Вечером в понедельник, 30 января, около села Латное в Семилукском районе «КамАЗ» врезался в «ВАЗ-2110». ЧП произошло около 19:45.

Известно, что грузовиком управлял 36-летний житель Ставропольского края, а за рулем легковушки был 29-летний житель Нижнедевицкого района.

«В результате ДТП пострадал водитель “ВАЗа” и его пассажиры — 20 и 32 лет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — Их с травмами разной степени тяжести доставили в больницу».

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка — устанавливают все обстоятельства аварии. Отметим, что всего за сутки в регионе случилось 155 ДТП, в них пострадали 5 человек, а один погиб.

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