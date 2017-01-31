Суд признал законным дело о мошенничестве руководства воронежского авиазавода

Центральный районный суд отказал руководству воронежского авиазавода в удовлетворении жалобы на возбуждение дела о мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе суда во вторник, 31 января, возбуждение уголовного дела следователями «признанно законным и обоснованным». Фигурантами дела о мошенничестве на 21, 6 млн рублей являются экс-гендиректор воронежского авиазавода Виталий Зубарев, который управляет индустриальным парком «Масловский», советник гендиректора Александр Лисицын и заместитель гендиректора Александр Ткачев.

События, которые легли в основу громкого дела против руководства ВАСО, произошли в 2010 году. По версии следствия, в декабре 2010 года руководители авиазавода заключили договор с подконтрольной коммерческой организацией на проведение научно-исследовательских работ для участия в конкурсе на право получения государственных субсидий. Речь идет о ЗАО «ВСЦС», генеральным директором которого по документам был Лисицын. Согласно договору, организация обязалась выполнить для ОАО «ВАСО» определенные работы в рамках проекта. Однако не обладало подготовленным персоналом и технической базой для выполнения таких работ.

Позже якобы выполненные работы были представлены ЗАО «ВСЦС» в лице Лисицына в актах сдачи-приемки выполненных работ как собственные разработки и приняты Зубаревым и Ткачевым. Средства за них в размере 21,6 млн рублей на счет ЗАО «ВСЦС» перечислило ОАО «ВАСО». По данным следствия, на самом деле часть работ, предусмотренных проектом, к концу 2010 года уже выполнили сотрудники авиазавода, другую часть работ сделали в рамках других проектов. Так деньги были выведены с предприятия, обналичены и присвоены, сообщали ранее в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.