В Казани водитель иномарки сбил 8-летнего мальчика на пешеходном переходе
(Казань, 31 января, «Татар-информ»). В Казани произошло ДТП, в результате которого пострадала 8-летний ребенок, сообщает
(Казань, 31 января, «Татар-информ»). В Казани произошло ДТП, в результате которого пострадала 8-летний ребенок, сообщает
Происшествие случилось 30 января в два часа дня на улице Волкова. 36-летний водитель автомобиля Hyundai не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и сбил 8-летнего мальчика.
В результате происшествия ребенок получил ушиб мягких тканей лобной области справа и левой теменной области.