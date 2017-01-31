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13:16 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани водитель иномарки сбил 8-летнего мальчика на пешеходном переходе

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). В Казани произошло ДТП, в результате которого пострадала 8-летний ребенок, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Казани.

Происшествие случилось 30 января в два часа дня на улице Волкова. 36-летний водитель автомобиля Hyundai не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и сбил 8-летнего мальчика.

В результате происшествия ребенок получил ушиб мягких тканей лобной области справа и левой теменной области.

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