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11:29 (мск), источник: АиФ Иркутск

Водитель «Газели», врезавшийся в КамАЗ, погиб в Черемховском районе

Один из участников аварии на видео прокомментировал произошедшее.

В Черемховском районе полицейские выясняют обстоятельства аварии, в результате которой погиб водитель «Газели». Об этом «АиФ-Иркутск» рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Дорожная трагедия произошла 31 января около 8 часов утра на 1732 км. автодороги Р-255 «Сибирь». По предварительной информации, в районе села Малиновка водитель «ГАЗ 172412», 46-летний житель Саянска, не справился с управлением и врезался в КамАЗ. В результате автомобилист, сидевший за рулем «Газели», погиб. Известно, что грузовик стоял на обочине.

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