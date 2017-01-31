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11:31 (мск), источник: Nur.kz

В военном суде прокомментировали возможную амнистию Джуламанова

Он был осужден за создание ОПГ и получение взяток.

Источник: Nur.kz

В военном суде РК прокомментировали применение амнистии в отношении бывшего главы погранслужбы КНБ РК Нурлана Джуламанова, осужденного за создание ОПГ и получение взяток.

«Закон «Об амнистии» в связи 25-летию Независимости Казахстана исключает возможность применения амнистии в отношении лиц, совершивших особо тяжкие преступления. Названные вами лица были признаны судом совершившими особо тяжкие преступления коррупционного характера. В этой связи я полагаю, что акт амнистии, возможно, и не коснется их.

В то же время ходатайств в наш адрес не поступало, и тем более вопрос о применении акта амнистии в отношении названных вами лиц подлежит рассмотрению судом по месту их нахождения, — сообщил МИА «Казинформ» председатель специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам Ербол Ахметжанов.

Председатель военного суда РК Сакен Абдуллаев проинформировал, что ходатайствовать о применении амнистии могут учреждение, где отбывает наказание Джуламанов, сам осужденный либо его защитник, сообщает Sputnik Казахстан.

«Если такие ходатайства будут направляться и поступят, то там может речь идти о снижении меры наказания, как предусматривает закон «Об амнистии», — сказал Абдуллаев на пресс-конференции.

В настоящее время в Казахстане действует амнистия, объявленная в связи с 25-летием независимости Казахстана.

Напомним, в 2015 году суд приговорил Джуламанова к 11 годам лишения свободы по статьям «Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней» и «Получение взятки».

Джуламанов обвинялся в получении взяток, которые вымогал у коммерческих предприятий за лоббирование их интересов при заключении и исполнении договоров на поставку товаров и услуг.

По версии обвинения, за период с лета 2013 года по осень 2014 года организованная группа, созданная и руководимая Джуламановым с использованием своего служебного положения получила взятки на общую сумму более 173 миллионов тенге и 436 тысяч долларов США.

Из этих сумм взяток Джуламанову было передано 59,7 миллиона тенге и более 371 тысячи долларов США.

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