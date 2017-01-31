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11:34 (мск), источник: Tengrinews

За грубое нарушение законов наказали алматинских судей

Также есть судьи, чьи приговоры и решения часто пересматривались вышестоящими судами.

Источник: Tengrinews

За грубое нарушение законности к дисциплинарной ответственности привлекли алматинских судей, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом на расширенном совещании по итогам 2016 года рассказал председатель Алматинского городского суда Акжан Ештай.

«За прошедший год были привлечены к дисциплинарной ответственности трое судей районных судов за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел. Грубое нарушение законности — материального и процессуального права», — сообщил Акжан Ештай, не уточняя имена судей и конкретные нарушения. Кроме этого, на совещании отмечалось, что есть судьи, чьи приговоры и решения часто пересматривались вышестоящими судами.

«Каждая отмена или изменение судебного акта обсуждается в районных судах, выясняются причины. С чем это связано? Если это связано с оценкой доказательств или по другим вопросам, то судья не подлежит привлечению к какой-либо ответственности. Согласно конституционному закону и нормативному постановлению ВС РК “О судебной власти РК” судья не может быть привлечен к ответственности только за изменение или отмену судебных актов. При этом для того, чтобы привлечь к дисциплинарной ответственности, должно быть установлено грубое нарушение законности», — пояснил Ештай.

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Руководитель группы по рассмотрению обращений физических и юридических лиц, судья Алматинского городского суда Сергей Лобач сообщил, что в 2016 году поступило 278 жалоб на судей от горожан и юридических лиц. Отметим, что в прошлом году суды южной столицы рассмотрели 180 тысяч дел.

«Из 278 обращений подтвердились полностью или частично 43 обращения. 235 обращений оказались необоснованными. Это не жалоба на судью. Люди пишут “Жалоба на судью”, но по факту это оспаривание судебного акта. То есть вместо того, чтобы писать жалобу в процессуальном порядке, как это положено по закону, в апелляционную инстанцию в вышестоящих судах, люди пишут жалобы, направленные против лично судьи. Это обращение, которое в принципе не подлежит рассмотрению, но мы рассматриваем, проверяем. Но в конечном итоге мы просто гражданам разъясняем: “Уважаемые, ваше обращение сводится к несогласию с судебным актом, который оспаривается не путем подачи жалобы в отношении судьи как личности, а он оспаривается в процессуальном порядке, установленном ГПК, КоАП РК, УПК РК”. Не надо терять время, не нужно писать лично на судью, который вам не понравился из-за того, что принял решение, с которым вы не согласны. Необходимо обращаться в процессуальном порядке, а не путем жалобы на действия судьи», — пояснил Сергей Лобач.

По его словам, из 43 жалоб на судей, которые подтвердились полностью или частично, 24 обращения связаны с нарушением срока изготовления судебных актов.

«Кто-то протокол не составил, какой-то председатель ответ недостаточно подробный дал, один случай был нарушения тайны совещательной комнаты, один раз раньше времени исполнительный лист был выписан», — рассказал про остальные обращения Сергей Лобач.

По словам Лобача, наказания в отношении судей регулируются специальным законом «О судах и статусе судей».

«То, что касается выявленных и установленных нарушений по 43 полностью или частично подтвержденным обращениям, они нашли свое разрешение путем обсуждения допущенных нарушениях в двух местах. Первое — это оперативные совещания в районных и городском судах, второе — это Президиум пленарного совещания судей городского суда. Это в зависимости от степени. Эти нарушения с судьями, председателями судов просто были обсуждены, и если бы в этом случае были установлены какие-то грубые нарушения, влекущие, например, отмену судебного акта или другие тяжелые последствия, тогда это было бы направлено на рассмотрение судебного жюри. Но поскольку таких грубых нарушений не было выявлено, то в этих двух органах были обсуждения проведены с целью устранения и исключения в будущем подобных нарушений», — добавил Лобач.

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